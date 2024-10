Las bombas de Gallardo tras el durísimo 0-3 de River ante Mineiro: "Los goles que nos hicieron fueron muy…"

A River Plate no le salió nada en su visita a Atlético Mineiro en Brasil. El equipo de Marcelo Gallardo se vio superado en todas las líneas, tuvo serios errores defensivos y sufrió un duro 0-3 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Muñeco evaluó de la misma manera el desarrollo del partido y es por eso que en conferencia de prensa soltó varias críticas al desempeño del equipo.

"No salió absolutamente nada de lo que planificamos y buscábamos desarrollar en la previa del partido. Cuando no fluye es difícil hacer un análisis porque nada fluyó. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas y cuando eso sucede, con un rival con jerarquía, lo pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser y eso el rival lo vio y lo aprovechó. No hay mucho más análisis que eso", comenzó la conferencia, una muestra de lo que sería todo el análisis.

La bombas de Gallardo tras el 0-3 de River

Consultado sobre qué fue lo que planificaron en la previa, Gallardo comenzó contando el plan y terminó soltando nuevas autocríticas. "Tratar de jugar mano a mano con los extremos de ellos por fuera. Por dentro jugamos con tres para tomar hombre, más Nico Fonseca que iba a quedar libre para que pudiera hacer un 2-1 si era necesario. Si éramos un hombre más en la mitad de la cancha podía fluir el juego, pero no fluyó. Ellos con pelotazos largos nos complicaron. Sabíamos que podía ser así. Hubo desacoples del equipo y llegaron los goles. Fueron muy fáciles los goles que nos hicieron. No fuimos el equipo duro para resistir los ataques de ellos e intentar dañarlos cuando recuperáramos la pelota", agregó.

Cuando le preguntaron por el rendimiento del árbitro, el Muñeco descartó evaluar su rendimiento y volvió a criticar el equipo. "Ellos jugaron su partido, con su gente. Más allá de las decisiones del árbitro, no me voy a enfocar en eso porque sería desentendernos de lo que nosotros hicimos como equipo y no tiene sentido. Sí tratar de resolver el comportamiento futbolístico nuestro y mejorar para tener una reacción".

Luego le pidieron que le de un mensaje al hincha de River, ocasión que Gallardo también aprovechó para soltar una bomba: "La gente acompañó de manera increíble por eso tengo la sensación de que no pudimos responderle. El equipo tendrá que resolver... tenemos que resolver para la vuelta jugar un partido perfecto en todas las líneas e intentar torcer el resultado. Nada es imposible pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de la desilusión de esta noche y de la bronca que tenemos que masticar debemos reflexionar del partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta".

Finalmente, Gallardo concluyó: "Veníamos siendo un equipo duro yo creo que en ese aspecto fue que fallamos. Para los rivales éramos difíciles, a pesar de no tener la calidad futbolística que pretendemos. Por eso no esperábamos este resultado, porque no tuvimos esa condición".