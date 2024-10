El gran gesto de Williams a Franco Colapinto tras sumar otro punto en Estados Unidos

La revolución Franco Colapinto no se detiene y el propio piloto no contribuye en ello. Sucede que el argentino no deja pasar ni una oportunidad para ratificar dentro de la pista todo el revuelo que se genera fuera de ella, con sus declaraciones y con la expectativa de los hinchas.

Luego de un gran desempeño que tuvo en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputó en el Circuito de las Américas, donde terminó décimo y consiguió sumar un punto, el piloto de la escudería Williams recibió un cálido gesto por parte del equipo.

Tras haber felicitado de varias maneras al piloto argentino todo el equipo que estuvo presente en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, ahora Williams celebró en Gran Bretaña el rendimiento de Colapinto. Lo hizo por intermedio de un cartel que ubicó en su sede central de la ciudad de Grove.

Bringing a valuable point back home to Grove uD83DuDE4CuD83CuDFE1 pic.twitter.com/FSfFFIfiNj — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 21, 2024

A través de sus redes sociales, la escudería británica posteo la foto de ese cartel con el que celebraron la suma de puntos. En dicho posteo, acompañaron con la frase: "Trayendo un punto valioso a Grove". Colapinto finalizó en el decimo, después de clasificar decimoséptimo y haber largado decimoquinto por las penalizaciones de Russell y Lawson.

No es la primera vez que Colapinto recibe este tipo de felicitaciones por parte de Williams, ya que cuando terminó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán también festejaron así la suma de los primeros cuatro puntos del pilarense en la Fórmula 1. Ahora, se ilusionan en la carrera del domingo 27 de octubre en el Gran Premio de México, a las 17 (hora Argentina) en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.

Con información de NA.