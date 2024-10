La desopilante propuesta de Colapinto a Williams si no consigue butaca para 2025: "Me hago..."

La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos fue espectacular, de lo mejor desde su llegada a la Fórmula 1. Largó en la posición 15º con cubiertas duras y comenzó a escalar posiciones con mucha seguridad, dejando atrás nombres como Sergio Pérez y Fernando Alonso.

La estrategia de Colapinto y Williams fue hacer durar esas cubiertas para conservar el ritmo y reemplazarla por unas medias, ya en el último tercio de la carrera, sobre la vuelta 41. De boxes salió delante de Magnussen en la posición 12º y tras defender al danés, sobrepasó a Tsunoda (dio un trompo) y Gasly.

La evaluación de Colapinto sobre la estrategia

"Estoy contento. Hicimos un buen trabajo. Dimos un saltito comparado con la sprint de ayer. Se sintió el cambio que hicimos, lo que habíamos trabajado junto con el equipo, con los mecánicos. Se merecían un resultado así, se merecían unos puntos. Me hubiese gustado terminar noveno, estaba empujando fuerte para alcanzar a Lawson pero estaba muy complicado. Se me sobrecalentaban las gomas y en las curvas rápidas se complicaba. El ritmo fue muy bueno, cuando tenía aire limpio demostramos ser los más fuertes de la parte media de la grilla", evaluó Colapinto ya en conferencia de prensa.

Luego, fue consultado precisamente sobre si valió la pena esperar el reemplazo de neumáticos y tras reconocer su felicidad por el resultado, confesó que la estrategia fue idea suya y hasta bromeó con la posibilidad de no tener butaca para la temporada 2025.

"Valió la pena (la estrategia). El equipo no quería largar con las gomas duras y les dije 'dale amigo, largamos 15º, qué vamos a hacer. Pongamos unas gomitas mas duras y lo hacemos más largo a ver que pasa'. No querían y los convencí. El año que viene si no tengo butaca me hago ingeniero de estrategia", bromeó.

Al respecto, el piloto de Williams concluyó: "Fue una estrategia un poquito arriesgada, pero que nos salió bien porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo. Quería estar un poco más en aire limpio para demostrar el ritmo que teníamos y salió bien. Contento".