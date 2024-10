¿A Tigre lo ayudó saber que no habrá descensos antes de enfrentar a Boca? Qué dijo su DT

Tigre ratificó su levantada durante la jornada de este sábado. El Matador, que perdió apenas tres de sus últimos 14 partidos en el torneo de la Liga Profesional, goleó a Boca por 3-0 en condición de local y logró salir, de una vez por todas, del último puesto de la tabla Anual.

Tras el pitazo final del árbitro, Sebastián Domínguez dijo presente ante los micrófonos. Allí, el director técnico fue consultado sobre el anuncio del pasado jueves en la Asamblea que AFA realizó en el predio Lionel Messi, donde se confirmó que no habrá descensos de cara a la próxima temporada.

La palabra de Sebastián Domínguez

"¿Los relajó la noticia que hubo en la semana?", fue la primera pregunta de la conferencia de prensa. Sin dudar, el DT de Tigre expresó: "No, no. Nosotros siempre tratamos de imponer una forma y un estilo de competir. A veces lo pudimos hacer jugando más, otras corriendo, otras corriendo y jugando y otras sosteniendo como fue desde los primeros minutos del segundo tiempo hasta los 20 minutos donde pudimos hacer los cambios y pasar a línea de cinco. Boca realmente se nos vino y nos complicó".

Posteriormente, sobre el mismo tema, Domínguez añadió: "Nunca tuvo que ver con ninguna decisión de la semana, ese era un tema que teníamos charlado. Nosotros cuando tomamos el equipo le preguntamos qué clase de rival querían ser para los demás. Intentamos la mayoría de las veces proponer. Hoy, salvo esos 20 minutos donde Boca se nos vino y tuvo situaciones, después lo que habíamos pensado lo hicimos muy bien".

Para finalizar, dejó claro que Tigre no debe relajarse pese a su buen momento: "Es un regalo para los chicos, para los jugadores, para ustedes y para los que están siempre a nuestro lado. Ahora hay que tener mucha humildad en este momento y seguir intentado. Lo dije el primer día, esto va a ser largo. No miro lo que pasó en la semana. El año que viene, por más que nos quedemos en Primera, si no sumamos podemos llegar a estar complicados otra vez. Nosotros de acá hasta el final del campeonato necesitamos sumar".