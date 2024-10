Qué dijo Gago sobre las polémicas en los dos primeros goles de Tigre: "No podemos..."

Fernando Gago dijo presente en conferencia de prensa luego de lo que fue la dolorosa derrota de Boca en condición de visitante. En su duelo ante Tigre, el Xeneize cayó por 3-0 y perdió la posibilidad de seguir escalando en la tabla Anual, donde se aleja de los puestos de Copa Libertadores.

Tanto en el primer como en el segundo tanto del Matador, hubo polémica. En el primero Nehuén Paz, quien termina convirtiendo, toca la pelota con la mano antes de definir. Mientras que en el segundo, Agustín Cardozo parecía estar en posición adelantada antes de empujarla sobre la línea.

La palabra de Gago en conferencia

Con respecto a esta situación, Gago fue consultado por su postura con respecto a los fallos arbitrales: "Te digo la verdad, todavía no vi las acciones. Pero bueno, no podemos quedarnos en los errores arbitrales si es que los hay. Lo que si me gustaría que los partidos se jueguen más, creo que sería lindo para el fútbol en sí. Lo vengo diciendo desde el primer partido que dirigí. La continuidad del juego, no hacer tanto tiempo, va a beneficiar al fútbol argentino".