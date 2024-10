Qué dijo Colapinto tras su primera Sprint en la Fórmula 1: "Fue media aburrida..."

Franco Colapinto disputó su primera Sprint en la Fórmula 1 durante la jornada de este sábado por la tarde. Tras largar en el décimo lugar de la parrilla, el piloto de Williams cruzó la bandera a cuadros en el puesto 12, tras las 19 vueltas al Circuito de las Américas, en Austin (Texas).

Luego de la finalización de la misma, el argentino de 21 años enfrentó los micrófonos y analizó lo sucedido en la pista: "Teníamos ritmo, pero era imposible pasarlos. Los Haas iban muy rápido. No sé, tienen un cohete este fin de semana, se ve que con las mejoras dieron un paso adelante muy grande".

La palabra de Colapinto tras la Sprint

"Estaba un poco más rápido que Yuki, pero no lo suficiente como para intentar algo. Checo Pérez no lo pudo pasar por un montón de vuelta, nosotros estábamos todavía más complicados. Fue una carrera media lineal, no pudimos hacer mucho. Fue media aburrida. Veremos en la Qualy", añadió Colapinto.

Para finalizar, quien afrontará su cuarta carrera en la Fórmula 1, sentenció: "Intentamos todo lo que pudimos, pero fue duro y complicado dar el salto que queríamos. Buscábamos llegar a los puntos y no pudimos. Es una lástima, pero sabíamos que iba a ser complicado con Pérez y Piastri atrás, que venían rápido. Vamos a esperar a la clasificación de más tarde".