Las explosivas declaraciones de Cavani contra el arbitraje y el VAR: "No nos dio ninguna explicación..."

Edinson Cavani fue el único de los jugadores de Boca que brindó declaraciones tras la inesperada derrota en condición de visitante ante Tigre. Todavía dentro del campo de juego, el uruguayo se refirió a la actuación del equipo y, además, no dudó en apuntar contras las polémicas en contra de su equipo.

"¿Que se le va a hacer? Son momentos que nos tocan atravesar, la verdad que molesta porque todo el segundo tiempo lo jugamos en campo de ellos. Las cosas son así, cuando no se dan a la mínima te hacen un gol. Después cuesta, se intenta y se hace cada vez más difícil. Hay que seguir, no queda otra. Acá no hay mucha vuelta, hay que seguir laburando", comenzó el capitán.

Las palabras de Cavani contra el VAR y el arbitraje

Sobre la mano de Nehuén Paz en la previa del primer gol, Cavani no dudó: "Siempre hay una explicación para darle al futbolista y nunca terminamos de entenderla. Con qué criterio las mano son mano y cuándo no. Esas son cosas que pasan en el fútbol, si entramos en esa... hay y habría mucho para hablar. Pero no podemos entrar en esa, tenemos que pensar en nosotros y seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es trabajar".

"No nos dio ninguna explicación, a ustedes (periodistas) se las tiene que dar. Tiene que dar la explicación. A veces cuando es mano dicen una cosa y después otra. En la cancha nuestra va el árbitro a verla en la tele y acá no la va a ver y del VAR le dicen que es mano. No la vi, pero me comentaron que es mano clarísima. A veces el VAR decide de lejos y a veces el árbitro. Al final no se entiende. Pero no es excusa, perdimos y somos responsables. Hay que cerrarse y laburar que el lunes tenemos una final", añadió el 10 de Boca.

Para finalizar, Cavani sentenció: "Por eso digo que en el segundo tiempo hay cosas positivas, hicimos cosas muy buenas. Jugamos todo el segundo tiempo en el campo de ellos. Estaban con la ventaja del gol y eso te da una energía más para defenderte como lo hicieron todo el segundo tiempo. No se pudo entrar, que se le va a hacer. Hay que seguir".