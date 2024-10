La cruda revelación, entre lágrimas, de Neymar a un año de su lesión: "Cada día que..."

El pasado jueves, 17 de octubre, se cumplió un año de su último partido. En el estadio Centenario, en el duelo entre Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, Neymar abandonó el campo de juego con un marcado dolor en su pierna izquierda. Entre lágrimas, fue retirado en camilla y acompañado por el cuerpo médico del equipo.

Los estudios arrojaron rotura del ligamento anterior cruzado y menisco, por lo que debió pasar por el quirófano. Desde entonces, se entrena con el único objetivo de volver a hacer lo que más le gusta. Y esa fecha, está cada vez más cerca, ya que podría volver a disfrutar de la pelota.

El llanto de Neymar

Todo indica que Neymar sumaría minutos nuevamente el próximo lunes 21 de octubre cuando Al Hilal enfrente al Al Ain en la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En la previa de una fecha que sin dudas será especial, el hombre de 32 años reveló lo difícil que fue para él esta situación.

"Sentía un dolor enorme y ya sabía que era en serio", recordó el futbolista en declaraciones a la agencia NR Sports sobre lo que sintió apenas cayó al verde césped en el mano a mano entre la Selección de Brasil y su par de Uruguay sobre el final de la temporada 2023.

"Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que yo me alejo de ello es un día de sufrimiento. Entonces eso... Eso es lo que más me duele. "Las personas más importantes de mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Cada vez que me lastimo, vuelvo. Pero no vuelvo a medias. y no me rendiré", sentenció Neymar.