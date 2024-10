La advertencia de Gago tras la lapidaria derrota de Boca ante Tigre: "Hay cosas que corregir"

El ciclo de Fernando Gago como director técnico de Boca no comenzó de la manera esperada. Tras asumir en su cargo el pasado lunes, y con apenas cinco entrenamientos sobre la espalda, el Xeneize perdió 3-0 ante un Tigre que logró escapar del último puesto de la tabla Anual.

Tras el pitazo final, Pintita analizó lo demostrado por su equipo dentro del campo de juego: "Las sensaciones por momentos fueron buenas. El equipo por momentos jugó a lo que pretendo. Lo tenemos que sostener en el tiempo, lógicamente. Perder duele, y más de esta forma. Fueron dos acciones de balón detenido donde tuvimos esos desaciertos que tenemos que seguir trabajando".

Gago comenzó con el pie izquierdo.

"En el primer tiempo, sacando dos situaciones donde tuvimos pérdidas innecesarias, a partir de ahí el equipo volvió a tomar el posicionamiento que buscamos. Con eso se van a ir aceitando las cosas, se van a ir trabajando. Tenemos cinco entrenamientos que son pocos, no son excusas. Soy el máximo responsable cuando perdemos, cuando ganan son los jugadores. Hay cosas que corregir, los 30 minutos que jugamos en el segundo tiempo es lo que busco", añadió Gago.

Al ser consultado sobre las polémicas del partido, el DT de Boca expresó: "Te digo la verdad, todavía no vi las acciones. Pero bueno, no podemos quedarnos en los errores arbitrales si es que los hay. Lo que si me gustaría que los partidos se jueguen más, creo que sería lindo para el fútbol en sí. Lo vengo diciendo desde el primer partido que dirigí. La continuidad del juego, no hacer tanto tiempo, va a beneficiar al fútbol argentino".

"Es trabajo. Que los chicos empiecen a entender situaciones de juego y dónde nosotros queremos atacar. En el primer tiempo hubo tres o cuatro situaciones que era lo que buscábamos a partir de eso. No lo sostuvimos como en el segundo tiempo donde estuvimos 32 minutos. Eso es lo que tenemos que lograr, sostener esa buena presión que tuvimos", sentenció Gago.