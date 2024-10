La advertencia de Costas a días del Corinthians-Racing en Brasil: "En Brasil vamos a..."

Racing venció a Defensa y Justicia en lo que será, sin dudas, uno de los grandes partidos de la 18º fecha del torneo de la Liga Profesional. La Academia lo ganaba 3-0 con comodidad en la primera etapa, pero terminó con un apretado 4-3 en el marcador, sufriendo por muchos momentos.

Tras el partido Gustavo Costas dijo presente en conferencia de prensa, donde analizó lo sucedido dentro del campo de juego del Cilindro de Avellaneda. Además, le dejó un importante mensaje a los hinchas de cara al duelo del próximo jueves ante Corinthians, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Racing sumó tres puntos claves.

Para comenzar, el director técnico de Racing reconoció la importancia de haber vuelto al triunfo: "Lo más importante es que ganamos, quedan 7 finales y tenemos que ganarlas todas en el torneo. Fue un gran primer tiempo y cometimos errores en el segundo".

Sobre la actualidad de sus futbolistas en la recta final del año, Costas expresó: "Yo hablo mucho con los chicos y soy muy frontal. Hay jugadores que tienen que levantar. Necesitamos de todos. Hoy nos arriesgamos con Maravilla, yo no lo quería sacar" "Vietto me gustó muchísimo. Hace 4 meses que no jugaba y no es lo mismo. Jugó un partidazo por ser el primero"

Para finalizar, el entrenador de la Academia fue contundente a la hora de referirse a la postura que adoptará Racing en el primer chico de la serie ante los brasileros. "En Brasil vamos a salir a jugar cómo siempre", sentenció.