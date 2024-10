Cavani reveló su primera impresión sobre Gago como DT de Boca: “Ha demostrado que…”

Desde que Fernando Gago llegó el domingo al país y se puso a trabajar el mismo lunes, previo a su presentación oficial, se respira un aire distinto en Boca Juniors. Tanto los hinchas que se expresan en las redes y los distintos ámbitos en los que pueden hacer escuchar su voz, como en las declaraciones de exjugadores y referentes del club, y también en las imágenes que se pueden ver de la actividad en la Ribera, pareciera haber una mucha mejor predisposición por parte de todos los actores en juego respecto de lo que era el clima dos semanas atrás.

Hay muchas expectativas puestas en el debut de este sábado ante Tigre por la fecha 18 de la Liga Profesional. En la previa de este crucial compromiso, Edinson Cavani dio detalles de lo que fue la primera semana de entrenamiento bajo la órdenes del nuevo DT: "Es un entrenador joven que tiene mecanismos del fútbol que están buenos, que son simples, que creo va a aportar mucho a nuestro equipo. Todos los jugadores notan eso", describió este viernes en diálogo con el Pollo Vignolo para ESPN.

El veredicto de Cavani sobre Gago como DT de Boca

"Todo cambio siempre genera ilusión. Pero cuando viene alguien que es del club, que conoce lo que es Boca, genera otra ilusión porque puede tener cosas que otro entrenador que no estuvo tanto tiempo acá no lo tiene. Eso también genera buenas expectativas", remarcó acerca de los ánimos renovados que hay tanto entre los jugadores como entre el público.

A su vez, elogió un aspecto importante de Gago: "Ha demostrado en estos poquitos días que le llega al jugador, al que le toque jugar menos o no. Me parece, uno los conoce con el tiempo. La impresión de los primeros días marcan lo que puede ser ese camino que nos toque recorrer a todos. Ha sido cercano al futbolista, habló con todos, no sólo con Cavani, Romero y Rojo. Eso es positivo", detalló el Matador.

E insistió en ese punto: "El entrenador se tiene que ganar le cariño del futbolista, aunque no juegue. A nosotros nos gusta que nos alienten, que nos motiven, que nos sean sinceros, eso te motiva. Le tomás cariño, porque te saca un poco más de lo que el jugador tiene, ese orgullo por querer defenderlo, protegerlo, lo que sentís confianza, un montón de cosas, no te voy a decir que lo quiero mucho, pero sentís ese afecto por el DT, de buen tipo, en general con los entrenadores pasa eso".

"Esas cosas que hizo con los jugadores estuvo bien. Después con el tiempo se verá, ir construyendo", sentenció Cavani al respecto. Boca jugará este sábado desde las 19.15 ante Tigre en Victoria con la necesidad de ganar para meterse en zona de clasificación a la Libertadores 2025 y el 9 uruguayo se perfila como titular. ¿Tendrá Gago su debut victorioso soñado?