La exigente autocrítica de Colapinto tras su histórico debut en la sprint shootout: "Se ve que no aprendo porque..."

Franco Colapinto hizo historia en el automovilismo argentino y aún así no está conforme. El piloto de Pilar fue el primero de nuestro país en correr una clasificación de carrera sprint y muy por fuera de los pronósticos se metió en la Q3, para clasificar en la 10º posición par ala sprint de este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos.

El argentino hizo una magnífica Q1 y Q2, que le valieron la clasificación a Q3. A esta etapa salió primero y tras un cambio de cubiertas patinó en la primera vuelta. Las exigió en las siguiente, se sobrecalentaron y siguió patinando. No pudo mantener el ritmo y cayó a la 10º posición, todavía histórica para un debutante.

El enojo de Colapinto con su histórica Q3

Sin embargo, el hambre de Colapinto le impidió disfrutar lo logrado y al brindar sus primeras se mostró muy autocrítico por esa Q3. "Estaba bastante enojado. Fue un buen trabajo en la Q1 y Q2. Se ve que no aprendo porque pedí el mismo cambio que hicimos en la Q3 en Baku y volvió a no funcionar. Patiné en la 1, traté de recuperar en la 3, 4, 5 y 6 en las que le metí mucha velocidad, fuimos rápidos. Llegué a la 7, las gomas sobrecalentadas, volví a patinar. No volvió a funcionar lo que hicimos. Salí patinando de la 9, traté de recuperar el tiempo como pude en la tercera vuelta pero ya fue demasiado, no aguantaba el auto", explicó.

En ese sentido, Colapinto completó: "Fue un error que tengo que aprender a controlar un poco más, saber entender a dónde está el límite de las gomas y no llegar a ese punto. Porque yo siempre quiere más, más y más carga y hay un punto en que el auto dice basta".

Sin embargo, el piloto argentino se mostró esperanzado de cara a la sprint de Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos. "Mañana tenemos otra vez chances de hacer algo, la largada es importante obviamente. Vamos a intentar, a ver qué podemos hacer. Pero hay que entender qué pasó hoy en la SQ3 para que no vuelva a suceder mañana. Estoy seguro que vamos a tener un buen resultado. No es lo ideal, podríamos haber largado en los puntos y no va a pasar", sentenció.