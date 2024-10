El llamado de atención de Miguel Ángel Russo a Fydriszewski tras picar el penal: “No te puede…”

San Lorenzo es, sin duda, uno de los clubes que respira tras la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino. En la Asamblea Ordinaria de este jueves, donde se oficializó el inicio del tercer mandato de Chiqui Tapia al frente de la AFA, se conoció lo que era un secreto a voces: la anulación de los descensos.

El Ciclón, a diez fechas del final, se encuentra a ocho puntos de Tigre, equipo que ocupa el último puesto de la tabla Anual. Tal es el clima puertas adentro que Leandro Romagnoli, ídolo de la institución, dio un paso al costado tras el empate de su equipo ante Godoy Cruz el pasado sábado.

Las declaraciones de Russo sobre el penal

En este contexto, San Lorenzo puso manos a las obras y se movió rápidamente. Como consecuencia, en las últimas horas Miguel Ángel Russo fue oficializado como el nuevo director técnico de la institución. En sus primeras declaraciones, ante los micrófonos de ESPN, se refirió a una de las grandes polémicas del fin de semana.

Al ser consultado sobre el penal desperdiciados por Fydriszewski ante el Tomba, Miguelo no dudó: "Esas son cosas que a mí me han pasado también este tipo de situaciones, hay que saberlas manejar y hablar. En definitiva que te pase una vez, te pasa. Dos veces no te pueden pasar".

"Tampoco hagamos todo un desarrollo, no es normal, cuesta mucho. En definitiva, hay que seguir trabajando y aprendiendo de todo este tipo de cosas porque es normal. Ahora hay que seguir y punto, nada más. No son situaciones comunes y hay que seguir de todo esto", sentenció Russo.