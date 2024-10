Oficial: reeligieron a Chiqui Tapia y anularon los descensos en la Liga Profesional

Este jueves se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la Asociación del Fútbol Argentino, la cual fue legitimada por la Justicia a pesar del fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de la denuncia presentada por Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.

En ella, el presidente Claudio Tapia fue reelecto nuevamente al mando del organismo con la aprobación unánime de la asamblea, luego de que el representante de Talleres, Rodrigo Escribano (vicepresidente de la T) se retire del recinto. Será su tercer mandato, hasta diciembre del 2028. Aún así, su asunción promete también ser judicializada, en el marco del conflicto que transita con el Gobierno.

Luego se votó la anulación de los descensos en la Liga Profesional para que de los 28 equipos en la temporada siguiente sean 30, sumando los dos ascensos de la Primera Nacional, lo cual fue aprobado por unanimidad.

La Asamblea por el canal de YouTube de la AFA

La asamblea, minuto a minuto:

18: 05: Finaliza el discurso del presidente y los integrantes de la nueva gestión posan en una foto final

18:03: Toma la palabra nuevamente Tapia, ya reelecto

17:56: Se anularon los descensos en la Liga Profesional

Tras una elección con resultado unánime (se retiraron previamente los representantes de Talleres y Estudiantes), se eliminaron los dos descensos de la Liga Profesional. Los dos ascendidos de la Primera Nacional completarán los 30 representantes de la principal categoría el año que viene.

17: 45: Claudio Tapia fue reelecto al mando de la AFA.

El presidente de la AFA fue reelegido como principal autoridad de la casa madre del fútbol argentino hasta diciembre del 2028. Fue con unanimidad, tras la salida de Rodrigo Escribano. "Que de la mano, del Chiqui Tapia, todos la vuelta vamos a dar”, cantaron en la sala.

17.42: Rodrigo Escribano, representante de Talleres, se retiró de la asamblea dejando solo 44 integrantes. Hubo aplausos mientras se marchaba.

17:37: Fuerte cruce de Pablo Toviggino a Rodrigo Escribano.

Los representantes votaron la Memoria y Balance al 30 de junio de 2024. Rodrigo Escribano hizo una moción en contra de este balance, la cual fue rechazada. Recibió un fuerte mensaje del Tesorero de la AFA, quien expresó: "Esto es una Asamblea, no una reunión de amigos".

17:32: Informe del patrimonio de la AFA.

El informe está a cargo de Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA.

17:27: Aprobaron la nómina de dirigentes encargados de controlar la votación de cada punto.

17.03: Habla Claudio Tapia

"Es un día histórico para la democratización de nuestra entidad, de la casa madre del fútbol argentino. Uno de los días más importantes en la historia del fútbol argentino. Para nosotros es importante celebrar cada año, cada Asamblea, después de todo lo que hemos vivido, de lo que nos ha costado refundar el fútbol argentino. Celebramos cada vez que tenemos la posibilidad de elegir democráticamente a los dirigentes que van a representar al fútbol argentino. Lo digo con mucha firmeza: quienes comenzaron en el 2017 saben de qué hablamos, nos tocó una difícil situación. Refundamos el fútbol argentino".

"Veníamos del fallecimiento de Julio Grondona, de no tener la posibilidad de elegir autoridades, de una intervención, o mal llamada intervención; de la necesidad de FIFA y Conmebol de que la Asociación del Fútbol Argentino modificara los estatutos... Y modificamos los estatutos".

"Era un momento muy difícil, donde los clubes no cobraban los derechos de TV, donde vivimos muchas de las cosas que nos quieren hacer vivir hoy. Estamos acostumbrados, las hemos pasado. Por ahí algunos de esos actores se equivocaron a la hora de contar un voto. Esa elección la ganamos. Tenían mermelada en la mano".

16:55: Primer cruce con Talleres

El representante de la T, Rodrigo Escribano, votó en contra de la moción que pedía que se traten igualmente los puntos que objetó la IGJ (fue el presidente del club quien denunció). Fue silbado por otros dirigentes. Todos los demás votaron a favor.

16:47: La asamblea comenzó con la lectura de la polémica resolución de la IGJ que buscó hacer caer la reunión, e inmediatamente luego leyeron un comunicado de AFA contando cuáles fueron los pasos del procedimiento del organismo tras dicha resolución, con apelación y nuevo fallo judicial incluido.

16:42: ¡Comenzó la asamblea!

16:15. Fuertes declaraciones del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)

Daniel Vitolo habló en Radio Rivadavia y dejó un duro análisis del desarrollo de la asamblea, tras la polémica por su inhabilitación. "Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado", reconoció. En ese sentido, agregó: "Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal".