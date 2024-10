La tajante frase de Russo tras la anulación de los descensos al asumir en San Lorenzo: "Un club grande no..."

San Lorenzo eligió entrenador para este difícil momento: Miguel Ángel Russo. El experimentado DT asumió en el club este jueves en la primera práctica al mando del plantel y ya se prepara para debutar en el fin de semana. Tras el entrenamiento, Miguelo brindó una conferencia de prensa contando sus sensaciones.

"Contento de estar acá otra vez. Elegí por una decisión mía. Uno siempre busca lo mejor. San Lorenzo es un club grande y hay que pensar de manera positiva y hacia delante", sentenció en el inicio. Luego, se refirió a cómo vio al plantel, tras el duro empate ante Godoy Cruz y la polémica posterior, con la denuncia de Romagnoli. "Al plantel lo encontré bien. Hablamos de lo elemental y lo necesario. Estamos en una época difícil. Me hicieron la propuesta, la analicé y entendí que era el momento".

La respuesta de Russo sobre los descensos

En ese sentido, Russo reconoció cómo cree que debe salir de este presente el plantel. "Esto lo revertimos entre todos. El fútbol es algo de equipo. El entrenador es importante como cada jugador. Con mucha humildad pensando en lo mejor siempre. Lo que más me interesa es que el equipo juegue bien", reconoció.

Mientras se llevaba a cabo la conferencia de prensa de Russo, en la Asamblea Ordinaria de AFA se aprobó que quedan anulados los descensos, lo que a San Lorenzo le sirve ante su cercanía a los últimos puestos. En este sentido, un periodista le preguntó por esto ante la ultima noticia, a la que el DT reaccionó con serenidad.

Russo ya asumió en San Lorenzo. (Foto: @SanLorenzo)

"Nunca pensé en el descenso. Un club grande no piensa en el descenso. Esto es día tras día, partido tras partido. Son decisiones que toma AFA, pero tampoco que eso te limpie la cabeza. Acá tenemos que tener el mismo sentido. Es San Lorenzo, haya descensos o no haya descensos. Ni pensamos en el descenso. Yo si vengo, no puedo pensar en un club de esta manera y de esta manera porque sé cómo es", sentenció Russo.

Finalmente, dejó un mensaje para el público del Ciclón: "A la gente de San Lorenzo no se le pide nada, sé que siempre está. Hay que responderle y nada más. Todo lo que viene para mí siempre es importante. El que cree que va a ganar fácil en el fútbol argentino se miente solo. Hay que trabajar constantemente".