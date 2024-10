Franco Colapinto contó cuál es su sueño en la Fórmula 1: "Quiero ganar la..."

Franco Colapinto tiene la mente puesta exclusivamente en aprender, en transitar las seis carreras que le quedan en Fórmula 1 para dejar su imagen como piloto lo más alto posible y justificar la decisión del equipo Williams al elegirlo en reemplazo de Logan Sargeant y darle la confianza.

La posibilidad de que el argentino ocupe un asiento oficial para la siguiente temporada parece compleja, pero no es algo que mueva la aguja de Franco. Del tema se está dedicando su equipo. Eso sí, eso no le impide soñar en grande y especular con la posibilidad de codearse con los mejores.

Colapinto contó cuál es su sueño en la F1.

"Yo llegue para quedarme y estoy obviamente contento de estar en donde estoy, pero no sé adónde llegaremos el año que viene y es algo que hoy está manejando mi equipo. Pero se ve que está complicado, que no hay espacio en la Fórmula 1 para el 2025 por ahora, así que no sabemos qué voy a hacer. Pero yo siento que es una buena oportunidad para ver qué puedo hacer y que me merezco la oportunidad, que me merezco un asiento en la Fórmula 1. Estoy tratando de demostrar eso de a poco", respondió en una entrevista que ofreció a Olé.

Sin embargo, al piloto le aclararon que la consulta no es por el futuro cercano, sino sobre cuál cree que es su destino en la Máxima, con qué objetivo sueña, teniendo en cuenta que aún tiene mucha carrera por delante. Sin dudarlo, en este caso Colapinto expresó: "Quiero ganar la Fórmula 1".

Colapinto sueña con el título mundial.

"Más vale. Quiero ser campeón de la Fórmula 1", ratificó luego, en torno a su sueño de sumarse a Juan Manuel Fangio, hasta ahora el único que logró quedarse con el campeonato. Fue en cinco oportunidades en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Tres pilotos quedaron en las puertas en otras cuatro oportunidades. El propio Fangio en 1950 y 1953, José Froilán González (detrás de Fangio) en 1954 y Carlos Reutemann en 1981.

Sobre cómo va a lograr conservar un puesto en la Fórmula 1 o ser requerido en el futuro, Colapinto fue claro: "Tratando de estar lo mejor preparado en cuanto a lo físico y lo mental, el objetivo era estar preparado para subir. Al ser piloto de reserva, si viene la chance en cualquier momento, tengo que estar listo".