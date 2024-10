Por qué Scaloni citó a la "ley de Murphy" en la conferencia previa al choque con Bolivia

La Ley de Murphy es un principio que postula que “si algo puede salir mal, saldrá mal”. Dicha frase se utiliza generalmente para describir momentos o situaciones de la vida en los cuales las cosas no salen como uno esperaba, ya que toman un giro inesperado o negativo.

A esto hizo referencia Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido que este martes la Selección argentina afrontará ante su par de Bolivia. El DT fue consultado sobre los juveniles convocados y, además, sobre las sensibles bajas y complicaciones que sufrió tras la confirmación de la lista: Nico González, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho, Marcos Acuña y Valentín Carboni.

Scaloni habló en conferencia de prensa

Para comenzar, habló sobre el futbolista del Como de Italia: "Las convocatorias van en base de partido a partido. Los chicos jóvenes, también. Vino Nico Paz porque me parece que está teniendo un presente muy bueno. Sí es verdad que habíamos quedado con el entrenador de su equipo, Cesc Fàbregas, que había que llevarlo de a poco".

"Me parece correcto porque es un chico que ha pegado un salto increíble. Necesitábamos que se entrene con nosotros. Ante las bajas ha tenido que estar e ir al banco. Fue el único jugador con el que más o menos habíamos planificado algo. Los demás vamos a ir trayéndolos en base a lo que creamos", añadió Scaloni.

Sobre la difícil situación que atravesó la Selección argentina en la última convocatoria, el DT sentenció: "Se nos cayó Nico González en el momento donde no podíamos traer jugadores por el tema del viaje. Algunos no tenían la visa y otros no podían llegar a Maturín. Fue muy difícil esta convocatoria. Es lo que siempre decimos de la Ley de Murphi: cuando hacés una convocatoria larga no cae ninguno y cuando hacés una convocatoria corta se empiezan a caer. Es lo que hay, pero lo afrontamos y no nos quejamos. Al contrario, estamos contentos y afrontamos la situación como venga".