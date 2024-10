La frase tajante de Gago sobre la llegada de Paredes y otros refuerzos a Boca: "¿Cuántos jugadores...?"

Boca Juniors ya tiene entrenador. Fernando Gago llegó este lunes al predio de Ezeiza, firmó contrato, dirigió su primera práctica y luego ofreció una conferencia de prensa en la que fue presentado de manera oficial por el presidente de la institución, Juan Román Riquelme.

Con la elección del entrenador, Boca se sacó el primer peso de encima. Pero la dirigencia debe seguir craneando el Proyecto 2025 y con eso es crucial el análisis del plantel y la evaluación de los refuerzos que puedan arribar. En este contexto, hace días se viralizó la información de que Gago, tras dar el sí, llamó a Leandro Paredes para tentarlo de regresar a la institución el próximo.

La declaración de Fernando Gago sobre el supuesto llamado a Paredes

De la información se hizo eco en gran medida el hincha de Boca, que ya mantenía vigente hace tiempo la ilusión de volver a ver a su otro volante central de la casa. De hecho, las expectativas fueron alimentadas por el propio padre de Paredes quien en las redes sociales reposteó una publicación relacionada.

Sin embargo, este lunes en la conferencia de prensa, Gago descartó todo tipo de contacto tanto con Paredes como con cualquier otro posible refuerzo. " Vamos a aclararlo de una así ya lo evitamos. ¿Cuántos jugadores nombraron desde que llegué? No hablé con nadie", sentenció primero.

Gago reconoció que no habló con Paredes.

En ese sentido, se justificó: "Hay que respetar a los futbolistas que están acá. El balance se hará cuando se termine. Se programará y se hablará de lo que pueda venir y de lo que se pueda ir, como en todo club, al final de la temporada. Ahora no es momento de hablar por respeto a mis jugadores y eso lo voy a sostener. No voy a hablar con ningún futbolista durante todo este tiempo, no me interesa. Para mi los mejores los tengo acá adentro. Ese es el mensaje que yo doy y que siento".

Gago al frente de sus jugadores. (Foto: @BocaJrsOficial)

Desde que se habló de supuestos contactos entre Boca y Gago, realmente muchos nombres comenzaron a sonar. Se confirmó que el Xeneize tiene prácticamente cerrado a Carlos Palacios, aseguraron que llamó a Sergio Ramos, que el club avanzaría por Valentín Gómez y que interesarían los nombres de Aníbal Moreno y Gonzalo Piovi, con pasado en el Racing que dirigía Pintitia.