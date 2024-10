La desopilante reacción de Colapinto al lanzamiento de su merchandising: "Williams le pone un precio que no puede pagar ni..."

A Franco Colapinto lo caracteriza su sinceridad brutal y desparpajo con el que encara las entrevistas, con absoluta informalidad y gracia, despojado de filtros y timidez. Él mismo reconoció que, en ocasiones, eso puede jugarle en contra y hasta sugirió que debe mejorarlo, pero parece que no va bien encaminado.

Este lunes, el piloto de Williams ofreció una desopilante entrevista con la señal de stream "Corazón de F1" que contó con la enorme singularidad de que la ofreció mientras entrenaba (estaba andando en bicicleta mientras contestaba) y lo hacía sin remera, con el torso desnudo. El contenido de la entrevista no fue menos informal.

La desopilante recomendación de Colapinto sobre su merchandising

En un momento le consultaron por el lanzamiento de su merchandising oficial que se hará efectivo en el Gran Premio de Estados Unidos para los simpatizantes del fan fest y luego ya de manera global a través de la web de Williams. Al responder, Colapinto dejó una frase para estallar de risa: "Me enteré ayer. Está bueno. Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar".

De hecho, continuó de manera muy graciosa comentando al respecto y hasta dejó una polémica recomendación: "Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Después los argentinos se vuelven locos y lo dejan sin stock y después estamos comiendo arroz por dos meses boludo. Que compren las cosas truchas, esas que son más baratas, si es lo mismo".

Lógicamente, Colapinto hablaba en tono de broma y hasta reía, pero en ese mismo contexto y entre la gracia, cayó en sí y recapacitó: "Me van a matar boludo, yo promocionando lo trucho".

Luego, habló sobre la posibilidad de que consiga un asiento en 2025 y también reflexionó al respecto sin ningún tapujo y a modo de broma: "No sé qué voy a hacer… capaz estoy en casa manejando un simulador o en el karting, no sé".