Gago asumió como DT y destacó cómo quiere que juegue su Boca: “Tenemos que ser…”

Fernando Gago es el entrenador de Boca Juniors. Finalmente el vínculo dejó atrás la especulación y la expectativa para convertirse en una realidad, luego de que el ex DT de Chivas asuma formalmente ante el plantel este lunes en su primera práctica y luego ofrezca ante los medios una conferencia de prensa junto a Juan Román Riquelme para presentarse.

"Son muchas sensaciones, hay una parte emotiva del recuerdo de las situaciones vividas en esta institución que me hicieron crecer como persona y jugador. Hoy me toca estar en otro lugar y lo voy a disfrutar mucho. Me llega en un buen momento. Es una buena oportunidad, tengo muchas ganas de lograr algo importante", comenzó expresando el entrenador.

La definición de Gago sobre cómo debe jugar Boca

Luego, fue consultado específicamente sobre cómo pretende que jueguen sus dirigidos. "Tenemos que ser un equipo protagonista, que tenga intención y sepa dónde y cómo quiere jugar. Debe tener mucho peso ofensivo y bastantes situaciones ofensivas. Creo que el equipo que más juegue en el arco rival es el que más situaciones de ganar va a tener. Conservar esa intensidad, esa presión de tener siempre la pelota y ser protagonistas. Esos van a ser los conceptos más fáciles porque el jugador se siente cómodo jugando de esa forma", señaló.

Luego, Gago dejó la advertencia más clara en torno a cómo evalúa los momentos de los jugadores, al referirse puntualmente a los referentes del plantel. "Hablé con ellos grupalmente. Las charlas individuales se van a ir dando en el día a día. El plan con los referentes es igual. El que esté bien va a jugar, independientemente del nombre. A mí no me cambia, se lo dije a los referentes y lo repito acá, el futbolista se tiene que entrenar al máximo y el que esté al máximo y que entrene mejor en la semana, va a jugar", sentenció.

El cuerpo técnico de Gago en Boca (Foto: @BocaJrsOficial)

Por otro lado, Gago luego dejó otra pista sobre cómo piensa el diseño para jugar en Boca. "Puedo jugar con dos o tres en el medio he jugado con línea de tres en el fondo. Eso lo vamos a trabajar y los jugadores tendrán claro los movimientos que harán en cada partido. Los primeros matices que se pueden ver es que buscamos ser un equipo que va a intentar tener la pelota y atacar".