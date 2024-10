El exabrupto de Colapinto sobre la chance de tener un lugar en la Fórmula 1 en 2025: "Me lo pregunta pero a mi me..."

Franco Colapinto tiene su mente puesta en el Gran Premio de Estados Unidos y no ve más allá que eso y el presente. Todas las especulaciones sobre si el argentino se puede mantener en la parrilla oficial de la Fórmula 1 a partir del 2025 son ajenas a él y le importan poco, para decirlo de una manera más formal al término que utilizó este martes el propio piloto, harto de que se hable al respecto.

De manera absolutamente informal, mientras se entrenaba en una bicicleta fija, ofreció una distendida entrevista con la señal de stream de Corazón de F1, en la que contó cómo se encuentra: "Estoy bien, obviamente que son un montón de cosas nuevas. Estoy creciendo un montón como piloto y como persona en un montón de cosas que no sabía que la Fórmula 1 era así, que no me esperaba. Pero estoy más cómodo".

La distendida entrevista de Colapinto

"Al final, la base es todo lo mismo: es manejar un auto que obviamente es más rápido, tiene más potencia, más carga y hay muchas más cosas y factores. Pero la base es siempre lo mismo en un Fórmula 2, Fórmula 3 o en un F1. Mientras hagas eso bien y esos fundamentos de manejar un auto como lo tenes que hacer, va a salir bien. Es un poco lo que hice yo", agregó.

En ese sentido, Colapinto habló sobre las cuestiones que debe mejorar como piloto y lanzó el primer dardo relacionado a su futuro. "Me falta un montón de experiencia como saber usar bien todos los tools, todo lo que podés tunear el balance del auto, con las cosas que podés hacer desde el volante. Son dos o tres décimas y eso viene con la experiencia. Tengo que seguir aprendiendo. Hay mucho por mejorar pero estoy contento, tranquilo. Estoy disfrutando un montón. No estoy pensando en el futuro", señaló.

En ese sentido, agregó: "Estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer y en lo que el equipo quiere. Seguramente que vendrán cosas buenas para el futuro. No sé si el año que viene porque es todo muy complicado, pero para unos años más vendrán cosas buenas. Estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única la que tuve y estoy trabajando para mejorar".

Finalmente, cuando sus interlocutores le aclararon que no era su intención preguntar por un lugar en la parrilla de la Fórmula 1, Colapinto (sin que se lo pregunten) fue contundente sobre el tema y hasta respondió con un exabrupto. "Me preguntan todo el tiempo por el futuro, pero a mi me chupa bastante un huevo. No tengo ni idea qué voy hacer. Capaz estoy en casa corriendo un simulador o en karting. No estoy pensando en eso y no es algo que tenga en la cabeza ahora. Estoy disfrutando la oportunidad, agradecido, y con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que me merezco el asiento para los años que vienen. Estoy enfocado en lo que queda de este año y en la oportunidad que tuve. Nada más", sentenció.