La honestidad brutal de Sinner sobre su día a día por el doping, tras ser campeón en China: "Ha sido un año muy..."

Es el mejor tenista del año. Ganó siete títulos a lo largo de la temporada y defendió con creces su lugar en la cima del ranking ATP como el número uno del mundo. Este domingo, Jannik Sinner le ganó a Novak Djokovic en la final del Máster 1000 de Shanghái y se coronó campeón en China. Sin embargo, no todo fueron sonrisas para el italiano.

De hecho, no fue un año fácil para el deportista, que en el medio de las consagraciones recibió la noticia de un doping positivo. Si bien la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró no culpable por el consumo de clostebol (al considerar que fue accidental), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que apelará contra este dictamen.

Sinner levantó el Máster 1000 de Shanghái. (Foto: EFE)

Tras la obtención del título en Shanghái, el italiano habló de esa cuestión y cómo repercute en el día a día: "La situación en la que estoy no es cómoda. Ojalá no estuviera en esta posición fuera de la cancha, y poder jugar con más libertad en la pista, disfrutar algo más".

"Ha sido un año muy duro para mí. En ocasiones he perdido la sonrisa, nunca es fácil jugar en estas circunstancias. Pero solo intento disfrutar lo máximo posible en la pista. Tienes que aceptarlo, soy fuerte cuando estoy en la pista. No pienso en ello, estoy concentrado", agregó el tenista.

En ese sentido, Sinner fue contundente acerca de cómo transita sus días más allá de los éxitos: "La gente piensa que ganar significa que no tienes problemas, pero no es verdad". Al respecto, agregó: "Tengo algunos momentos en los que pienso en ello, y no es cómodo. Te tomas el éxito de forma diferente. (...) Todo lo que pueda conseguir en la pista es un extra".