Romagnoli, lapidario tras el penal que desperdició Fydriszewski: "A veces no entendemos..."

San Lorenzo, que se encuentra a tan solo ocho puntos del descenso por tabla Anual, desperdició una inmejorable posibilidad de alejarse de la zona baja. Francisco Fydriszewski, en el segundo minuto de adición, se hizo cargo del penal que recibió su equipo. Decidió picarla y Franco Petroli, la figura de Godoy Cruz, volvió sobre sus pasos y se quedó con el remate.

Como era de esperarse, en conferencia de prensa, Leandro Romagnoli fue consultado sobre esta situación en conferencia de prensa: “Jugué 20 años. A veces está designado algún jugador. A veces dentro del campo lo deciden los jugadores quién patea. Decidieron que patee el ‘Polaco’. Después uno no está en la cabeza del jugador a ver qué va a hacer o no".

Romagnoli declaró sobre el penal de Fydriszewski

"Si sabía que la iba a picar me metía adentro de la cancha para que no la pique. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador. Son decisiones. Hay decisiones buenas o malas. Podíamos habernos ido con los tres puntos que los necesitábamos un montón", añadió el DT con un marcado enojo.

Posteriormente, Romagnoli añadió: "Nos vamos con un punto que tiene sabor a poco. A veces hay que entender la situación en la que estamos y en el club en que estamos. A veces eso no pasa. Hay que seguir trabajando y remarcando eso. Estamos en un club muy grande como San Lorenzo. Hay que entender en la situación en la que estamos para que se pueda entender dentro del campo de juego, no mucho más que eso. No hay análisis. Estoy caliente por el final”.

"Repito. Si bien es un partido que no mereció ninguno de los dos, encontrándote con un penal, nos podríamos haber ido ganando y nos vamos solo con un punto", sentenció el director técnico del Ciclón, quien no ocultó su fastidio por el momento que vive su equipo.