El durísimo palo de Romagnoli a sus jugadores por el presente en San Lorenzo: "Hay que saber entender en..."

A San Lorenzo no le sobran puntos en la tabla. De hecho, el equipo de Leandro Romagnoli está a 8 puntos de descenso y lejos de la clasificación a copas internacionales y de la pelea por el campeonato. La situación es grave si se agregan los cortocircuitos dirigencias que transitó el club y es por eso que el conjunto no está para dejar puntos en el camino.

Lo que hizo en la tarde de este sábado en el Malvinas Argentinas de Mendoza fue precisamente eso, dejar pasar puntos. El equipo completó el partido que había sido suspendido ante Godoy Cruz e iba 1 a 1. Cerca del final, tuvo un penal a favor que pudo ser determinante, pero Francisco Fydriszewski buscó picarla y el disparo fue contenido por el arquero Petroli, desatando la ida del entrenador.

Romagnoli, el DT de San Lorenzo.

En conferencia de prensa, el Pipi se mostró muy enojado por la irresponsabilidad de su dirigido y señaló: "Jugué 20 años, a veces está designado un jugador. Lo venía pateando Leguizamón e Iker (Muniain). Hay veces donde lo eligen el jugador y esta vez decidieron por el Polaco. Uno no está en su cabeza, si yo sabía que lo iba a picar me meto en la cancha para evitarlo, pero uno no sabe. Son decisiones, pueden ser buenas o malas. Podríamos habernos ido con tres puntos que lo necesitabamos un montón y nos vamos con un punto que tiene sabor a poco".

Sobre cómo analiza el partido que estuvo dividido entre la parte que se jugó previamente y la que se completó ahora, señaló: "No hay mucho más análisis. Caliente por el final. Un partido que si bien no se mereció para ninguno de los dos, encontrándote por un penal nos podíamos haber ido con los tres puntos que necesitábamos un montón y nos vamos con un punto que tiene saber a poco”.

Finalmente, Romagnoli habló sobre la mala campaña que viene transitando San Lorenzo y de lo preocupante de la situación. En ese contexto, dejó una picante frase: "Hay que saber entender en la situación que estamos, en el club en que estamos y a veces eso no pasa. Hay que seguir trabajando y recalcando eso del lugar en que estamos, es un club grande como San Lorenzo y que se pueda entender dentro del campo de juego".