Scaloni reveló la “promesa incumplida” del árbitro al jugar con agua en la cancha: “Me prometió que…”

El empate entre la Selección argentina y Venezuela por las Eliminatorias estuvo marcado por el estado del campo de juego, que se vio afectado por la intensa lluvia. La gran cantidad de agua acumulada en la cancha retrasó el inicio del partido y Lionel Scaloni expresó que el partido no debería haber comenzado y reveló una promesa que el árbitro del partido no cumplió.

La revelación de Scaloni

En diálogo con TyC Sports, el entrenador argentino contó que mantuvo un diálogo con el uruguayo Gustavo Tejera, pero la decisión que tomó fue diferente a lo hablado: "El que decide es el árbitro, fui a hablar con él y me prometió que si la pelota no corría, iba a parar el partido. Y la pelota no corría, era evidente".

"No sé cómo viene el reglamento, que capaz tiene que ser en los 105x70 metros y había lugares en los que sí corría. Entonces, el reglamento capaz dice otra cosa. Pero para el espectáculo creo que no está bueno, hubiera sido un partido mucho más lindo de ver y hubiera sido diferente", expresó Scaloni.

Antes, en la conferencia, había expresado que la "lectura hay una sola: el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro Es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo... No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar".

"Hicimos lo que teníamos que hacer, tanto Venezuela como Argentina, pero las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Sobre todo porque era jueves, se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar", cerró.