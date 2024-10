A horas de firmar con Boca, Gago llamó a un "enemigo" de Messi

"El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico", fue el comunicado con el que el elenco mexicano confirmó la salida de Pintita.

De esta manera solo restan horas para que el hombre de 38 años aterrice en suelo argentino y diga presente en Boca, donde será oficializado en el club que lo vio nacer como futbolista. Los objetivos inmediatos son la Copa Argentina y remontar en la Liga Profesional, lo cual servirá para escalar en la tabla Anual.

Sergio Ramos, leyenda del Real Madrid, y uno de sus picantes cruces con Lionel Messi en el derbi.

Pero Fernando Gago también piensa en el día de mañana. Con Boca clasificado al Mundial de Clubes del 2025, el cual contará con 32 equipos, el director técnico comenzó con los llamados a viejos conocidos, a quienes intentará tentar para formar el equipo competitivo que desea.

En este contexto, se conoció uno de los pesados nombres con los que Pintita se comunicó en las últimas horas. Se trata, nada más y nada menos, que de Sergio Ramos. El defensor español se encuentra actualmente sin club tras su salida de Sevilla a finales del mes de junio.

Fafi Pérez, periodista de DSports, dio a conocer la noticia: "Llamó a un excompañero de él que hoy está sin club. No es argentino. No jugó en la Argentina. No es sudamericano. Compartió plantel con él en el Real Madrid. Es del 86, mismo año que nació Gago. Levantó el teléfono y le dijo a Sergio Ramos, hincha confeso de Boca, que a partir del próximo lunes iba a ser el técnico de Boca".