La cruda frase de Scaloni sobre el estado del campo de juego en el empate con Venezuela: "Es evidente que..."

En el marco de la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección argentina dividió puntos en su visita a su par de Venezuela. Nicolás Otamendi abrió el marcador en la primera etapa y, en el complemento, Salomón Rondón marcó para el 1-1 definitivo.

El encuentro se vio marcado por el mal estado del campo de juego, el cual mostró mucha agua acumulada sobre el verde césped (el partido se retraso media hora para que los empleados del estadio sacaran, con rodillos, la mayor cantidad de charcos posibles). Pese a esto, por momentos se imposibilitaba jugar.

La palabra de Scaloni en conferencia de prensa

Tras el cotejo, Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico de la Selección argentina, como era de esperarse, fue consultado sobre la situación que imposibilitó que los bicampeones de América realizaran el juego al que nos tienen acostumbrados.

Para comenzar, el DT de la Albiceleste no dudó en dejar clara su postura: "De la situación del campo de juego hay una sola lectura: el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro. Después la decisión la toma el árbitro y ya está. Es evidente que las condiciones, para el espectáculo sobre todo, no eran las mejores".

"No quiero hablar mucho más. No se podía jugar. Tanto Venezuela como Argentina hicimos lo que teníamos que hacer. Las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos seleccionados del nivel de estos. Era jueves, se podría haber jugado mañana imagino, pero eso ya sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar", sentenció Scaloni.