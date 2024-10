El mendocino que puso contra las cuerdas a Rafa Nadal

Este jueves, Rafael Nadal comunicó su retiro como tenista profesional tras una carrera llena de títulos y gloria. El español tomó la decisión luego de haber atravesado una serie de lesiones que comenzaron a interrumpir su desempeño dentro de las canchas a lo largo de los últimos años. En el marco de su despedida, en MDZ repasamos la historia del mendocino que lo puso contra las cuerdas en febrero de 2016, en el marco de las semifinales del Abierto de Brasil de aquella temporada.

El representante de la provincia que llegó a incomodarlo durante gran parte de aquel encuentro fue Martín Alund, que arribó a esa competencia en el puesto 111 del ranking ATP y que, con el tiempo, llegó a posicionarse 84°, convirtiéndose así en el jugador mendocino que más alto llegó a nivel profesional en dicha disciplina.

En aquel encuentro ante el manacorí, Alund comenzó con el pie izquierdo y cayó 6-3 en el primer set. En el segundo capítulo llegó la reacción del argentino, que peleó de igual a igual, logró quedar 6-6 y finalmente se impuso en el tie-brak por 7-2 (7-6).En el set decisivo, Nadal aprovechó toda su experiencia, sacó chapa de candidato y lo terminó ganando 6-1 para meterse en la gran final del torneo, en donde se midió posteriormente con Nalbandian.

Martín Alund, el mendocino que compitió mano a mano con Nadal. (EFE)

A pesar del resultado final, la experiencia para Alund fue histórica y realmente gratificante. Tiempo después de aquel hito, en una entrevista con el programa “Ante todo, buenas tardes” el mendocino expresó sus sensaciones sobre esa batalla memorable en el que llegó a incomodar de gran manera a uno de los más grandes de todos los tiempos:

En principio, el tenista explicó “Es muy difícil vencer a esos jugadores, parecen anormales porque ganan todo el tiempo. Cuando jugué con él todo me beneficiaba a mí: la superficie y el pique de la pelota. De todas formas jugué un partido increíble y terminé perdiendo. Ellos tienen que tener un mal día, vos jugar bien. no desconcentrarte ni un segundo y tener toda la suerte del mundo para ganar”.

Alund llegó a ganarle un set a Rafael Nadal. (EFE)

Luego, Alund agregó cómo fue la previa al gran duelo: “El día anterior yo gané la serie y tenía que esperar el resultado de Nadal. No podía creer que al otro día tenía que jugar con él, tenía miedo porque él es muy bueno, a pesar de que yo estaba jugando muy bien. Fue todo como una película, algo fuerte y muy lindo”.

Sobre el partido explicó: “Todos alentaban por Nadal en el estadio. Él no me dejaba entrar en calor, me tiraba misiles. Después comenzó el partido, me fui soltando y lo sentí más parejo. Le gané un set, que es diferente a ganarle el partido, pero me di un gusto y jugué con él.