El contundente balance de Scaloni sobre el andar de Argentina en Eliminatorias: "Se puede jugar mejor o peor, pero..."

La Selección argentina igualó con Venezuela en un partido dominado por los condicionantes que impuso el estado del campo de juego, inundado tras las intensas lluvias que azotaron la región de Monagas. Allí se ubica el estadio Nacional de Maturín, la sede del compromiso válido por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo de Lionel Scaloni no pudo desplegar su juego y tuvo que batallarlo. Ya en conferencia de prensa, el DT reconoció que el desarrollo estuvo desnaturalizado. "El partido no reunía las condiciones para jugarse hoy, eso está claro, pero las decisiones las toma el árbitro. Para el espectáculo... No se podía jugar. Hicimos lo que pudimos, pero las condiciones del campo no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Era jueves, se podía jugar viernes. Cuando no se puede jugar, no se puede jugar".

Scaloni hizo un balance de la Selección en las Eliminatorias

Sin embargo, intentó analizar lo que hubo de trámite del partido y reconoció: "Tuvimos varias situaciones bastante claras, ellos tiraron bastante desde afuera del área y jugaron largo por el tipo de jugadores que tienen: el partido estaba más para sus características de juego y jugadores".

Luego, Scaloni se despegó del resultado y desarrollo de este partido de la Selección argentina e hizo un balance del rendimiento general del equipo en Eliminatorias. "Más allá del partido de hoy, hay que valorar las condiciones de las Eliminatorias sudamericanas: con la dificultad que tienen, el equipo compite siempre. Se podrá jugar mejor o peor, pero este equipo compite. Y creo que a nivel competitivo está bien, sumamos jugadores jóvenes que van viniendo a ver estos partidos de Eliminatorias, que estén acá con nosotros es una alegría".

Finalmente, al respecto de uno de esos jugadores jóvenes que tuvo la oportunidad de ingresar, señaló: "Balerdi entró porque ellos ya tenían dos delanteros. Pero numéricamente en la jugada del gol estábamos bien y en paridad, tampoco es cuestión de mirar ahí".