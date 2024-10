Chacón:"La salida del boxeo de los Juegos Olímpicos me genera mucha tristeza"

Es una palabra más que autorizada y no solo del deporte mendocino. Pablo Chacón es boxeo por excelencia, y es también, el último argentino en ganar una medalla en Juegos Olímpicos del mencionado deporte. Tras conocer la decisión que hizo oficial el Comité Olímpico Internacional de sacarlo de la cita de Los Ángeles 2028, el ex campeón del mundo y presea bronceada en JJOO no dudó en dejar su punto de vista.

"La verdad que me genera muchísima tristeza, por todo lo que signfica para mí pero sobretodo para el boxeo mundial. Es una noticia durísima y espero que pueda revertirse", dijo Chacón. Claro que el deseo del pugilsita local es prácticamente imposible, por lo que todo indica a que en Estados Unidos no habrá ring.

Khelif y una particiapción que generó polémica en París 2024.

La decisión del COI de excluir al boxeo tiene que ver con que la AIBA se vio afectada por problemas de gobernanza, finanzas y ética, y no implementó las reformas requeridas por el organismo olímpico. Sumado a eso, toda la polémica que hubo en la pasada cita de París 2024 en torno a la boxeadora Imane Khelif terminaron haciendo un combo irrevertible.

"Sé muy bien que a nivel internacional ahora hay gente que quiere trabajar por el bien del boxeo, algo similar a lo que intentamos hacer en nuestra Mendoza. Ojalá que puedan revertir esta decisión y que nuestro amado deporte pueda decir presente en la edición de Estados Unidos", cerró el ex medalla de bronce en Atlanta 96.