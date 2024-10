El enojo de Sebastián Domínguez con el arbitraje en Tigre-Independiente: "Si tenemos que pelear contra eso..."

Independiente y Tigre igualaron en un magro partido que tuvo muy pocas emociones y llegadas de gol. Fue 1-1 con tantos de Gabriel Ávalos para el Rojo y Florián Monzón para el Matador, con un resultado que no le sirve a ninguno en el marco de sus objetivos en el torneo local.

El entrenador del Matador, Sebastián Domínguez, analizó el empate y reconoció que fue un partido con poco nivel. "Yo creo que el primer tiempo presionamos muy bien a Independiente, ellos tiraron 7 pelotas afuera de la cancha. En la primera que tienen para acertar un centro termina en gol, lo que ya es una historia repetida en este cancha. En el primer ataque que el rival tiene tenemos que correr el partido desde atrás", comenzó expresando.

Sebastián Domínguez se quejó de los arbitrajes

Luego, agregó: "Coincido en que no tuvimos jugadas de peligro en las que haya tenido que intervenir el arquero, fueron todas aproximaciones. Pero la diferencia de intensidad entre Tigre e Independiente fue notoria en el primer tiempo. En el segundo ya fue un partido más abierto y en ese golpe por golpe, con los equipos estirados, tuvimos para algo más. Pero fue un partido en el que técnicamente ambos equipos estuvieron lejos del nivel en el que pueden estar".

Sin embargo, Domínguez no basó su análisis solo en lo deportivo y también tocó el tema arbitral, tras la gran polémica de la noche en la que Joaquín Laso tomó de la camiseta a Florián Monzón dentro del área, lo que para el árbitro Zunino fue falta en ataque y no penal. "Quiero ver de vuelta la jugada en la que dicen que fue penal en el primer tiempo, porque por más de que no sea penal no entiendo por qué es foul de Monzón. Si el agarrón de camiseta es más un empujón para sacarte a un tipo de encima", señaló primero.

Finalmente, Domínguez se refirió a los fallos que preceden a esta decisión y lanzó un duro palo contra los arbitrajes. "No quiero reducir todo a eso, pero tenemos antecedentes que uno ve partidos donde con siete cámaras distintas no hay ningún toque en el área y cobran penal, como en el partido de Riestra contra Newell's. Con nosotros llama al VAR para cobrar una cosa que cobró bien el árbitro y que anuló en Newell's. Hoy el árbitro nos cobra foul cuando le están sacando la camiseta a un tipo que se lo quiere sacar de encima a otro que lo tiene agarrado. Bueno, si también tenemos que luchar contra eso lo haremos", cerró.