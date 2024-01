A base de buenas actuaciones y goles importantes, sobre todo en la última edición de la Copa Libertadores, Luis Advíncula se ganó se metió en el corazón de los hinchas de Boca. El peruano fue una de las piezas claves del equipo de Jorge Almirón, el cual quedó a un paso de conquistar el torneo de clubes más importante del continente.

En las últimas horas el hombre de la Selección de Perú se volvió tendencia tras sus declaraciones en el programa "La Lengua". Allí el polifuncional futbolista recordó sus primeras experiencias con la camiseta del Xeneize y se refirió a las actitudes que tienen que tener aquellos que defienden los colores de uno de los equipos más importantes del país.

Para comenzar, a la hora de graficar la pasión del hincha boquense, Advíncula manifestó: “En Argentina son muy apasionados. Una cena después de una derrota, creo que no pasa nada. Pero perdiste un partido y te vas a una discoteca… Los hinchas de Boca están en todos lados".

"Cuando llegue al club a mi no me estaba yendo bien. Entonces yo prefería que digan: ‘este negro es un muerto, se arrastra’ pero en la cancha. A que digan: ‘a este negro lo vimos tomando en la discoteca’. Yo sabía en el momento en que estaba", añadió el goleador de su equipo en la última Libertadores.

Para finalizar, siguiendo la misma línea, Advíncula sentenció: "Sabía que en algún momento iba a pasar, pero tampoco voy a ser huevón. No me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito. En el fútbol hay momentos para todo”.