La frase con la que De Paul sacó chapa en la previa del derbi español: "Este es el..."

Este miércoles, a partir de las 16 (hora de Argentina), Real Madrid y Atlético Madrid se verán las caras en el marco de una de las semifinales de la Supercopa Española. En la previa del derbi, quien alzó la voz en conferencia de prensa fue Rodrigo De Paul, mediocampista del Colchonero.

En la previa de un partido clave ante el rival de toda la vida, el campeón del Mundial de Qatar 2022 sacó pecho y se refirió al gran momento que atraviesa en el equipo de Diego Simeone: "Me siento bien y poder ayudar al equipo siempre es importante. En los últimos partidos me sentí de la manera que quería sentirme".

MAÑANA uD83DuDC40



DERBI ??uD83EuDD0D pic.twitter.com/sLctxfIupG — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2024

"Lo fundamental es ayudar al equipo. Este es el Rodrigo de Paul que tengo que ser. Aquí siempre han confiado en mí y lo que me exigía era dar yo el paso adelante. Estoy intentando hacerlo y si eso se ve, es muy placentero para mí. Me siento bien física y mentalmente", añadió el Motorcito, como se lo apoda en la Albiceleste.

En relación al encuentro que se avecina, destacó: "Jugar estos partidos implica estar mentalmente con energía, pero es lo que tocó. Son los partidos más lindos. Si tenemos que jugar varias veces contra el Madrid, bienvenido sea. Estamos preparados y creo que lo haremos bien".

"Sí. A mí me gusta. El Madrid es uno de los mejores equipos que hay, siempre me tocó enfrentarme los mejores y te dice dónde estás. Son partidos que te obligan a un desgaste. Eso tiene cosas buenas y malas, pero yo me quedo con las buenas", sentenció el hombre del Atlético Madrid.