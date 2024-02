La frase de Paredes que ilusiona al mundo Boca con su regreso: "Hablé con Riquelme y..."

Hablar del amor de Leandro Paredes por Boca, el club que lo vio nacer y el que tiene tatuado en medio de su pecho, no es ninguna novedad. El campeón del mundo con la camiseta de la Selección argentina habló ante los micrófonos de F90 (programa de ESPN), habló sobre su relación con Juan Román Riquelme y se refirió un futuro retorno.

Sobre su relación con el actual presidente de la institución, manifestó: “Hablé con él y me dijo que sabía que me quedaba tiempo en Europa, que no me iba a mandar un mensaje para que vuelva. Él deja que yo tome mi decisión tranquilo pero me dijo que tiene cuatro años y antes que se termine su gestión tengo que ir".

Mirá el video

"Vamos a ver cómo pasan estos años y el momento llegará... Le dije que sí, que él sabía las ganas que yo tengo de volver al club”, añadió Leandro Paredes, quien tuvo su debut oficial con la camiseta de Boca el 6 de noviembre del 2010, en un partido ante Argentinos Juniors y con la número 20 en su espalda.

Posteriormente, aseguró que hará todo lo posible para convencer a otro de los campeones del mundo, quien también es hincha del Xeneize: “Yo voy a intentar traer a Dybala, después obviamente es decisión de él y no sé que querrá para su carrera pero lo voy a intentar. Lo vuelvo loco”.

Para finalizar, Paredes elogió las grandes obras gestadas por la gestión de Juan Román Riquelme: "Ha hecho las cosas muy bien. Ha cambiado mucho a nivel club, con cosas que hicieron en el predio y en Boca que fueron importantes para seguir creciendo. Yo lo conozco y es una persona que quiere lo mejor para Boca".