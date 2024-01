La alarmante frase de Lewis Hamilton que mantendrá en vilo a la Fórmula 1: "Lo mejor sería..."

A sus 39 años, Lewis Hamilton no parece tener planes inmediatos de retirarse de la Fórmula 1. Sin embargo, en las últimas horas, lanzó una frase que llamó mucho la atención y con la que dejó en claro que está contemplando un posible escenario que podría preceder su retirada, aunque todavía tiene dos años más de contrato con Mercedes.

"No puedo imaginarme dejar de pilotar y seguir en un box en alguna parte. De hecho, probablemente entonces pensaría: 'Podría añadir otro año, entonces todavía puedo competir'. Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si todavía querría volver", lanzó el siete veces campeón.

Que, luego, explicó sus dichos: "Fernando Alonso volvió, Michael Schumacher también. También lo he visto con deportistas de otros deportes, he hablado con algunos sobre ello. Me han dicho: 'Pierdes algo que has hecho toda tu vida. De repente se ha ido'. Puedes empezar a echarlo de menos y me imagino que es un agujero increíble en el que caes".

"Nunca dije que un octavo título sería el punto final. Y lo que sigue a pilotar en la Fórmula 1, no lo sé. No siento necesariamente en mí el deseo de seguir activo en la Fórmula 1 durante más tiempo, pero como he dicho antes, nunca digas nunca", respondió en una entrevista para el medio neerlandés Formule1.nl.

De esta manera, el siete veces campeón del mundo seguiría los pasos de pilotos como Schumacher o, más recientemente, Alonso, marchándose temporalmente de la categoría para regresar después. Ve normal dar este paso, puesto que llega un punto en el que se añora el deporte en el que tanto tiempo se ha competido.