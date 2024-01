La llamativa sentencia de Riquelme sobre la ampliación de la Bombonera: “Me choca un poco…”

Existe una importante cantidad de proyectos que hablan de una ampliación e, inclusive, otros se refieren a la creación de una nueva Bombonera. Lo cierto es que desde Boca saben que, al ser uno de los clubes más populares del mundo, la capacidad de su estadio le queda chica.

En este contexto, quien se refirió a uno de los temas sensibles en la vida del Xeneize fue Juan Román Riquelme. El presidente de la institución habló ante los micrófonos del programa F90, programa de ESPN, y habló de todo. El mandamás dejó clara su postura con respecto a ello.

Mirá el video

Para comenzar, el máximo ídolo de la historia de Boca manifestó: "Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande, con que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa rareza".

"Yo de chiquito, cuando algo me da raro o me siento mal, prefiero tomarme mi tiempo. Yo no soy nadie para decirle a alguien que se tiene que ir de la casa y hay que tener respeto. Hay que ver cómo está y ver qué podemos hacer. Pero veremos donde estamos parados y qué oportunidad tenemos de agrandarla con las cosas que tenemos", añadió Riquelme.

La declaración de Román llama la atención porque los frentistas de la calle Del Valle Iberlucea agrupados por el vecino Rubén Lopresti ya manifestaron en reiteradas ocasiones estar dispuestos a negociar la venta de sus propiedades para que se lleve a cabo el Proyecto Esloveno Plus, que promete llevar la capacidad de 58.000 a 83.000 personas.