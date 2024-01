Fabra habló por primera vez de la expulsión en el Maracaná y dejó una insólita justificación: "Me enfoqué más en..."

Frank Fabra ya no es uno de los jugadores protegidos por el hincha de Boca. El futbolista colombiano que lleva nueve años en la institución pasó de ser uno de los más queridos a quizás de los más reprochados luego de la final de la Copa Libertadores en noviembre pasado, en la que el Xeneize perdió ante Fluminense.

Cuando el Flu tenía un futbolista menos, Boca lo perdía en el alargue por 2-1. Necesitaba salir a revertir el resultado, pero en una inocente reacción, el lateral golpeó con la mano en la cara a un rival y fue expulsado, equilibrando la cantidad de jugadores en cancha por equipo.

Mirá el video

Desde ese día, el lateral no se había expresado nunca. De hecho, tampoco había jugado con continuidad. Este sábado, en el empate de Boca ante Platense como visitante, en el marco de la primera fecha de la Copa de la Liga, tuvo esa posibilidad ante la lesión de Marcelo Saracchi, el predilecto del DT Martínez.

El colombiano no lo hizo mal, en un nivel general pobre por parte del Xeneize. Se terminó consolidando como uno de los jugadores destacados del equipo. Sin embargo, sus centros e insistencia por la izquierda no le bastaron al conjunto para llevarse la victoria.

Fabra, quien pudo haber jugado su último partido ante una oferta que llegó desde la MLS, habló sobre el final del encuentro y, entre otras cosas, se refirió a aquella final de la que no había hecho comentarios.

"Nunca me ha gustado hablar. Cometí un error que fue la expulsión. Como los saben mis compañeros, en ese momento me enfoqué más en el penal, estaba más dolido por el penal y ahí empieza mi alegato contra el árbitro y contra el jugador de ellos que me empezó a decir muchas cosas. No pasa nada, me hago cargo de mi error. Vamos a seguir trabajando para mejorar", reconoció, en lo que parece una justificación innecesaria.