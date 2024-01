Riquelme y el Chavo Fucks protagonizaron un picante cruce: "A las tres de la tarde no se dice eso"

Un tenso cruce fue el que protagonizaron Juan Román Riquelme y el Chavo Fucks en la entrevista televisiva que brindó el presidente de Boca. El periodista comenzó haciendo un planteo sobre la cotización de mercado del Colo Barco al exfutbolista, pero la temperatura fue subiendo con el pasar de los minutos y terminó todo muy caliente.

“Román, permitime. En el caso de Barco no creo que sea poca plata, primero. Segundo, no tengo que opinar de todo. Tercero, no hablo todo el día de esto. Lo que te quiero decir es que como nosotros seguimos el fútbol de acá y de afuera, Boca no es el único club que tiene estos problemas”, comenzó Fucks.

Luego, continuó: “Hablamos de River, de Vélez, de Independiente. Conocemos cotizaciones de jugadores, entonces no es que opinamos de plata. Simplemente hay cotizaciones que parecen altas, cotizaciones que parecen bajas. Vos hablás mucho de los medios y mucho de la tele y a veces decís cosas que no pasan en la realidad”.

Aludido por estas palabras del periodista, Riquelme interrumpió y deslizó: “Ustedes también hablan de nosotros”. Entonces, Fucks expresó: “Pará, pará, dejame terminar. Vos me hablas de periodismo y yo no me meto en tus negocios de Boca. Vos me explicás y yo te escucho. Ahora, el periodismo es otra cosa distinta a lo que vos supones”.

Estas palabras fueron un detonante de la conversación, dado que Román tomó la palabra rápidamente y marcó la cancha: “Boca no es un negocio para mí. Es el club de mi vida y no es mi negocio”.

Ante esta respuesta del mandamás Xeneize, Fucks dijo: “No me corras con eso. Vos me hablas todo el tiempo de Boca y después decís cosas que cualquier gil levanta”. Y Riquelme sacó un nuevo revés: “No se dice eso a las tres de la tarde”.

Por último, el Chavo expresó: “Yo te hago una pregunta y vos contestá”. Nuevamente, Román dio una respuesta: “¿Por qué te tengo que contestar?”. Y llegó el final de las opiniones cruzadas. “No contestes, pero no supongas cosas que están equivocadas. Hablamos de fútbol y decimos cosas que nos parecen”, expresó el periodista y el presidente de Boca tuvo la última palabra: “Muchas veces de fútbol no hablan”.