La honestidad brutal de Benedetto sobre su presente en Boca, tras el 2-1 a Talleres: "Uno quiere…”

Es claro que Diego Martínez quiere tener a todo el plantel a disposición. Es por eso que rotó a casi todos los jugadores del plantel profesional en los tres amistosos que disputó Boca en la pretemporada, ante Gimnasia y Tiro, Estudiantes de Casero y este sábado ante Talleres.

Darío Benedetto está detrás de Cavani y Merentiel en la consideración, pero no planea irse y luchará el puesto. Martínez quiere darle la oportunidad, por eso contra el Pincha de Buenos Aires fue titular y este sábado ante la T sumó más minutos. Ingresó en el segundo tiempo por Merentiel y finalizado el encuentro hizo su balance: "Contento por otra victoria. Es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación, ahora a esperar el inicio de la temporada".

Ante las cámaras de la transmisión oficial, Benedetto habló del entrenador y lo llenó de elogios: "Vemos a un cuerpo técnico con mucha humildad, con mucho sacrificio y ganas de trabajar. Le estamos agarrando la idea rápidamente. Es claro en lo que quiere. Estamos todos para sumar, estamos bien físicamente. Ojalá que podamos iniciar el torneo con el pie derecho, que es lo que todos queremos".

Luego, se refirió a la necesidad de sumar más minutos en campo, per le envió un mensaje positivo al DT. "Uno quiere jugar, pero desde el lugar que me toque, hay que ser positivo para el grupo. De mi parte, a disposición para el cuerpo técnico, ya sea de titular, suplente o apoyar desde afuera, siendo positivo. Hice una gran pretemporada y ojalá pueda tener más minutos", señaló.

Finalmente, fue consultado sobre su continuidad en Boca, más allá de que parece descartada una salida. Benedetto aseguró: "El día que yo me tenga que ir tengo la personalidad suficiente, no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada. El día que haya algo y tome esa decisión, lo sabrán por mí y no de parte de la prensa".