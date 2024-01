La inédita charla de Scaloni tras la derrota de la Selección ante Arabia Saudita en el Mundial: "Si nos..."

Pese a que pasaron más de 13 meses, el recuerdo sigue latente. La coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 se encuentra a flor de piel tanto en los hinchas de la Albiceleste como en los protagonistas que lograron alzar la Copa del Mundo en el estadio Lusail.

En este contexto, cada recuerdo que surge en las redes sociales sobre lo que fue la estadía del seleccionado nacional en en el oeste de Asia toca la fibra íntima de un país entero. Un claro ejemplo es lo que sucedió con una inédita charla que Lionel Scaloni mantuvo con Nicolás Novello, Jefe de Prensa del equipo.

Mirá el video

Las imágenes muestran al director técnico y al comunicador hablando en un auto luego de lo que fue la derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar. Allí el oriundo de Pujato reveló parte de la charla que tuvo con los futbolistas en el estadio.

“Muchachos, explíquenme lo que pasó del minuto 48 al 53. No tenían respuesta. Ota me dijo ´no sabíamos que hacer'. Yo sí tengo explicación. Por más de que hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto cultural argentino es el mismo. La gente empezó a cantar de nuevo después de 15 minutos. Antes estaba golpeada”, comenzó Scaloni.

Ante este panorama, añadió: "Vos podés laburar lo que quieras, pero hay que estar acostumbrado a perder. Tenemos que saber que está esa posibilidad. Primero porque hace un montón de años que no ganamos nada y segundo porque forma parte del juego y del aprendizaje”.

Para finalizar, como sabiendo cuál sería el final de la historia, Scaloni sentenció: “¡La puta madre! Si no es muy fácil. Nunca nadie va a jugar tranquilo. No había mejores condiciones para llegar al Mundial que las nuestras. Lamentablemente o positivamente pasó y si nos reponemos, quédate tranquilo que vamos y competimos. Si después de recibir este mazazo te reponés, no hay quien te pare. Lo importante es reponerse, pero no desde lo futbolístico. No tengo dudas de que en lo futbolístico nos vamos a reponer, porque todos jugamos bien”.