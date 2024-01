El desopilante ida y vuelta entre Mac Allister y el Colo Barco en Instagram

Tras su polémica salida de Boca, donde hubo acusaciones cruzadas con Raúl Cascini, Brighton hizo oficial este sábado la contratación del Valentín Barco. El Colo firmó su contrato con el elenco de la Premier League por los los próximos cuatro años y medio, es decir, hasta junio de 2028.

"¡Nos complace confirmar el fichaje de Valentín Barco procedente de Boca Juniors, que se incorpora con un contrato de cuatro años y medio hasta junio de 2028!", posteó el club en sus canales oficiales de comunicación junto a publicaciones donde se lo puede observar con la camiseta Xeneize y, también, con ropa de entrenamiento de la Selección argentina.

Leyenda

Uno de los que aprovechó las redes sociales para felicitar al flamante refuerzo de las Gaviotas fue Alexis Mac Allister. El mediocampista, actualmente vistiendo la camiseta del Liverpool, sabe lo que es vestir jugar en Brighton tras su paso entre las temporadas 2020 y 2023.

El campeón del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección argentina utilizó las historias de su cuenta de Instagram para felicitar a Barco tras dar el salto al Viejo Continente. “Muchos éxitos”, deseó en un primer momento arrobando la cuenta del juvenil.

Posteriormente, por debajo de la imagen, Mac Allister le dio una particular recomendación al futbolista que se encuentra concentrado con la Selección argentina Sub 23, la cual se prepara para el debut en el Preolímpico. “A practicar el inglés”, escribió junto al emoji de una carita llorando de la risa. Por su parte, la respuesta del Colo no se hizo esperar. Con el mismo emoji, respondió: “Muchas gracias, le estoy metiendo”.