Valentín Barco ejecutó la cláusula de recisión que figuraba en su contrato con Boca, se realizó la revisación médica y se convirtió en nuevo futbolista del Brighton de Inglaterra. El juvenil, actualmente en la Selección argentina Sub 23, firmó su vínculo con el equipo de la Premier League por cinco temporadas.

Tras acusaciones cruzadas entre Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, y el propio jugador, quien alzó la voz fue Flavio Azzaro. El periodista publicó un video en sus redes sociales en el cual deja clara su postura con respecto a la polémica salida del hombre de 19 años.

Para comenzar, se refirió a los dardos que volaron desde ambos bandos: "Cascini representa a la dirigencia de Boca, a Riquelme, al club... Me parece lógico que piensen que Barco está siendo desagradecido con Boca. La de Barco me parece entendible también porque quiere quedar bien parado. Si no me equivoco es el primer jugador de la historia de Boca en salir pagando la cláusula de recisión. El futbolista es quien pagó la cláusula, lo que busca es quedar bien parado porque sabe que a los hinchas no le cayó bien".

Esto pienso sobre los dicho de Barco contra Boca:https://t.co/7wozeV1fCH pic.twitter.com/EaU4gPVoi3 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) January 17, 2024

"La realidad es que Barco hace rato quiere irse a Inglaterra. Quiso darse el lujo de jugar un año, por algo quiso que el contrato fuera por un año y la cláusula por diez millones de dólares", añadió Azzaro, quien se ha mostrado muy cercano a la gestión de Juan Román Riquelme.

Sobre la decisión del futbolista, contó: "Si Barco hubiese querido dejarle más plata a Boca, hubiese esperado un día más porque el partes pasaba a vale 14 millones la cláusula. Cuando Barco dice que le quería dejar un porcentaje a Boca, no es así. Cuando un jugador paga la cláusula, el club no le tiene que dar un 1,5% al futbolista. Lo que le convino a Boca es que Barco pague la cláusula. Barco quería pagar porque tenía todo cerrado a través de su representante".

"Barco nunca quiso firmar con Boca, esa es la verdad. Todo lo demás es cuento, ver quién quiere quedar mejor y quien peor. A Boca le convenía extenderle el contrato y venderlo por más. Lo que quiero que quede claro es que el futbolista no le hizo ningún favor al club", sentenció Azzaro.