El terrible posteo del periodista “anti Messi” de ESPN cuando Messi ganó el The Best: “El ridículo…”

Los llamados "anti Messi" siguen existiendo y uno de los más reconocidos es el periodista Álvaro Morales, quien trabaja para ESPN México y se jacta de ser uno de los mayores críticos del actual jugador del Inter Miami. El periodista, nacido en Guatemala, cada vez que puede arremete contra el argentino y volvió a aparecer luego de que se quede con el Premio The Best.

El posteo de Álvaro Morales.

Con una escueta publicación, que generó la reacción de los fanáticos de manera inmediata, escribió: "The Best ridiculous award (El mejor premio ridículo). Jajajajaja… La hacen más daño a Messisito con esas decisiones". En pocos segundos el posteo se volvió viral y las respuestas a sus dichos no tardaron en aparecer.

Muchos se burlaron de sus frases y luego apareció un video donde mantiene una particular discusión con el Tuca Ferretti, quien defendió a Messi diciendo que el "mejor jugador en la actualidad para mi es Messi". Acto seguido, Morales le dice que Vinicius es mejor que el argentino y el DT redobla la apuesta: "Lleva dos años jugando bien, y el otro lleva 15 años ganando".

uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 Imperdible reacción del Tuca Ferretti al nuevo premio de Messi



Se puso tan buena la discusión con @AlvaritoMorales que todos quisieron salir en el video con @GabyBibayoff pic.twitter.com/9Xj1gd4kHd — Futbol Picante (@futpicante) January 16, 2024

Con el de ayer, Messi extendió a 57 los premios individuales a lo largo de su carrera. El ganador del Balón de Oro en ocho ediciones logró un récord en los premios The Best de la FIFA y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

El capitán del seleccionado argentino también fue incluido en el 11 ideal de The Best, que organizan la FIFA en conjunto de FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, y extendió a 17 sus presencias en el equipo que votan los propios futbolistas.