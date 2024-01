La bomba de Valentín Barco a Riquelme y al Consejo sobre su salida de Boca: “Los llamamos durante 3 días y…”

La salida de Colo Barco de Boca fue una de las grandes novelas de este mercado de pases. El juvenil ejecutó su cláusula de salida, que estaba fijada en 10 millones de dólares, y su nuevo destino será el Brighton, que compite en la Premier League. En este contexto, muchas voces fueron las que se escucharon, pero faltaba la del futbolista, quien brindó una entrevista televisiva y dio detalles de todo lo ocurrido en los últimos días.

Barco mencionó que, en el pasado, tuvo un gesto para destacar y que nunca fue contado: “Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe, que podría haberme ido libre y decidí quedarme y renovar. Mi sueño era jugar en la Primera de Boca”.

Luego, en diálogo con ESPN, le respondió a Raúl Cascini, quien lo tildó de desagradecido: “Me sorprendió porque ser desagradecido en todo caso sería irse libre. Yo tuve esa posibilidad y renové. Ahora me estoy yendo, dejándole plata al club”.

"NO ME QUEDÓ OTRA QUE EJECUTAR LA CLÁUSULA." El Colo Barco habló sobre su salida de Boca.



Por otro lado, explicó que a mitad de año vivió una situación similar a la actual y tomó una importante decisión: “Me quedé en la mitad de la Copa y yo le dije a mi representante que no. Querían ejecutar la cláusula y yo le dije que hasta el final de la copa no escuchaba nada”.

La intención que tenía Juan Román Riquelme era renovarle el contrato a Barco, transformarlo en uno de los mejores pagos del plantel y que se quedara por mucho tiempo en el club, pero el futbolista soltó una bomba relacionada a esto: “Pensé que me iban a presentar una oferta formal, pero me dijeron que la tenía que presentar yo. Los llamamos durante tres días seguidos y no contestaron el teléfono. Si me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”.

"SI ME CONTESTABAN EL TELÉGONO, QUIZÁS YO SEGUÍA EN BOCA..." Valentín Barco fue muy claro sobre su postura.



También, hizo hincapié en cuál era el gesto que quiso tener con el club: “Yo le quería dejar un porcentaje a Boca, pero como no se llegó a un acuerdo no me quedó otra que ejecutar la cláusula”.

Finalmente, dio detalles de su relación con Riquelme y negó que haya influido en su decisión final de partir rumbo al fútbol inglés: “Esa relación no tiene nada que ver con la decisión. Yo tomo pensando en lo mejor para mi carrera, para mi familia y mi futuro. La relación que teníamos era normal. No tomé esa decisión pensando en la relación que teníamos”.