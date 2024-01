El palazo de Battaglia a Riquelme y una fuerte advertencia al nuevo entrenador de Boca: "Va a tener que..."

Sebastián Battaglia dejó una huella imborrable en la historia de Boca Juniors. Como jugador, se consagró campeón del mundo en dos ocasiones (2001 y 2003), convirtiéndose en el más laureado en la rica historia del club xeneize. Sin embargo, su paso como entrenador no fue el mejor y la dirigencia comandada por Jorge Ameal resolvió despedirlo, en una estación de servicio.

Pasaron dos años de que el momento y el ex DT habló sobre su paso por el club, enviando además una fuerte advertencia a Diego Martínez, nuevo entrenador del club xeneize y contó que le molestaba que se dijera públicamente que Juan Román Riquelme, actual presidente del club y líder principal del Consejo de Fútbol, le armaba el equipo.

Mirá el video

"Sabemos lo que es la figura del hoy presidente del club, pero Martínez va a tener que convivir con eso. Le ha dado mucho al club. Yo escuchaba que se decía que era el equipo de Román en la prensa y eso no me gustaba. Cada vez que se venía un Superclásico, decían que era el equipo de Gallardo contra el equipo de Riquelme. Cuando uno está al frente del equipo, se debería tener más respeto con el entrenador", disparó en diálogo con TyC Sports.

Luego, expresó que su experiencia "fue bastante buena", e hizo un mea culpa y admitió que se arrepiente de algunas decisiones: "Siempre hay cosas para arrepentirse. Uno toma decisiones que piensa que son correctas y que uno se puede equivocar. Hubo cosas que hicimos bien y otras mal".

"Pero hubo algunas situaciones en las que hubiese actuado de otra manera y no lo digo por el final (el despido en la estación de servicio), sino por todo el proceso. Hay que hacer las cosas de la mejor manera", agregó y le tiró un palazo a Riquelme reiterando que no fue él quien decidió dejar las instalaciones del club por motu propio. "Yo no di ningún paso al costado, yo no renuncié de Boca. Y con Román no volví a hablar después de las elecciones", concluyó.