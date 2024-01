El lapidario comentario de un ex Fórmula 1 sobre Mercedes y Hamilton: "La comparación con Verstappen es..."

Lewis Hamilton estuvo a punto de alcanzar su octavo título de Fórmula 1 en la temporada 2021, algo con lo que habría superado a Michael Schumacher. Sin embargo, la victoria se le escapó en la última vuelta de la carrera en Abu Dabi, siendo Max Verstappen quien se llevó el título.

Desde aquel episodio, el británico no ha logrado acercarse nuevamente al título ni a la victoria y Eddie Irvine, ex piloto, realizó una cruda sentencia ya que, a su entender, la "era de triunfos de Hamilton y Mercedes ha terminado". En diálogo con La Gazzetta dello Sport, agregó que "sigue haciéndolo muy bien al volante de un F1" y no quiso realizar un paralelismo con el neerlandés.

Hamilton lleva más de dos temporadas sin poder ganar en la F1.

"La comparación con Verstappen es difícil porque Max es más joven, tiene un poco más de velocidad y una enorme creencia en su propia capacidad", dijo y añadió que no descarta que Mercedes vuelva a estar arriba: "Si construyen un coche rápido, entonces Lewis puede ganar, sin dudas, una o más carreras, algo que no ha conseguido en las dos últimas temporadas".

"Con su experiencia, ha demostrado que sabe aprovechar todas las oportunidades que se le presentan, tanto en clasificación como en carrera. Sin embargo, dudo que pueda conquistar de nuevo el campeonato y cumplir su sueño de un octavo título", finalizó. La última vez que Hamilton ganó en la Fórmula 1 fue el 5 de diciembre de 2021, en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Hamilton atraviesa el peor momento de su carrera y ya suma 45 carreras sin ganar pasado el Gran Premio de Abu Dhabi 2023. En esta cuenta están incluidas la última fecha del 2021, las 22 carreras del 2022 y las 22 del 2023. El británico ha disputado un total de 329 grandes premios, en los que se ha subido 197 veces al podio, consiguiendo 103 victorias.