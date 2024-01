Preocupación por la salud de Franz Beckenbauer: la revelación de su hermano

Franz Beckenbauer, considerado uno de los diez mejores futbolistas de la historia, dejó una huella imborrable en las décadas de los '60 y '70 como defensor central, destacándose como mariscal, referente, capitán y leyenda tanto en el Bayern Munich como en la Selección de Alemania.

Su brillante carrera incluye triunfos como el Mundial de 1974, la Eurocopa 1972, dos Balones de Oro, tres títulos de la Champions League, cinco Bundesligas como jugador y, como entrenador, la Copa del Mundo de Italia 1990, entre muchos otros logros.

Lothar Matthäus también se mostró preocupado por el Kaiser.

Sin embargo, recientemente, se han encendido las alarmas sobre su estado de salud. En el documental sobre su vida, que se estrenará el 2 de enero, su hermano Walter reveló detalles preocupantes. "No puedo decir que esté bien; sería una mentira, y no me gusta mentir. No se siente bien. Experimenta altibajos constantes", afirmó en un adelanto.

Beckenbauer, también exdirigente del fútbol alemán, se retiró de la actividad oficial en abril pasado, y las complicaciones de su salud eran conocidas desde hace algún tiempo. En una entrevista con la revista Bunte, mencionó un supuesto infarto ocular que afectó su visión en el ojo derecho y la necesidad de cuidar su corazón.

El semanario Spiegel ha alertado sobre la delicada situación, señalando que un sobresalto emocional podría comprometer su salud y que ha experimentado un "deterioro significativo" en su memoria. La preocupación también ha sido expresada por otras figuras, como Lothar Matthäus, quien desea su pronta recuperación. "Le deseamos lo mejor, que recupere su energía y vuelva a ser el mismo de antes. Franz siempre decía que la salud es lo más importante en la vida, y en este momento no la tiene", declaró.