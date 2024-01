Picante sentencia de un exfutbolista argentino: "Si Messi hubiera elegido jugar para España ya tendría dos Mundiales"

La trayectoria de Lionel Messi en el fútbol profesional es digna de un guion cinematográfico, que tuvo el final que todos deseaban ver hace poco más de un año cuando alzó la Copa del Mundo en Qatar. Sin embargo, siempre se habló de qué hubiera pasado si en lugar de elegir vestir la camiseta de la Selección argentina se ponía la roja de España.

Ane esto, en diálogo con Flashscore, su compatriota Mariano Pernía habló al respecto y lanzó una frase picante al respecto: “Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales. Sin duda, el que ganó España (2010) con Messi lo habría ganado igualmente y el siguiente también, porque estaba en el mejor momento".

Mariano Pernía con las camisetas de Leo y Zidane.

"Esa era mi lectura: si Messi hubiese elegido jugar con España, hubiese ganado dos Mundiales en sus comienzos”, afirmó el Galgo, que jugó el Mundial de Alemania 2006 con la Furia Roja, y agregó: “En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial. Después de la final que se pierde por penales (vs Chile por Copa América) se pidió que Messi no fuera más y era una locura”.

Luego, el ex Atlético de Madrid y Getafe (entre otros), reconoció que, “si fuera por merecimiento personal, (la Copa del Mundo) debería haber llegado en el primer Mundial que jugó o en el segundo. Yo no tenía duda de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque aparte lo conocía y sabía de su fuerza mental”.

"Se fue perfeccionando año a año. En los inicios veías que, por ahí, le costaba un poco definir porque pateaba fuerte y después, al año siguiente, empezó a colocarla en un costadito y ya era goleador, aparte de asistente. A los dos o tres años empezó a patear faltas, que no las tiraba. Fue sumando cosas, no se relajó en ningún momento sabiendo que era el mejor del mundo. Así llegó a ser lo que es hoy: el máximo de toda la historia”, sentenció Pernía, que jugó once partidos internacionales con España.