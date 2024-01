Los dos técnicos que Diego Martínez, flamante DT de Boca, tiene como referentes: "Mis dos espejos son..."

Diego Martínez fue el elegido de Riquelme. El exentrenador de Tigre dirigirá a Boca este año con el enorme desafío de volver a ganar un título internacional, cuando dispute la Copa Sudamericana, y lógicamente, pelear la Copa de la Liga que se juega en el primer semestre.

Con su trabajo en Boca, que comenzará formalmente el 2 de enero con la pretemporada, el entrenador afrontará el desafío más importante de su carrera, luego de un largo recorrido que comenzó en el fútbol de ascenso hasta llegar a la Primera División de la mano de Godoy Cruz. Luego fue segundo entrenador de Coqui Raffo en las Inferiores de Boca, pero tras dirigir a Tigre (ascenso a Primera y subcampeonato de Copa de Liga 2022) y Huracán (lo salvó del descenso y llegó a cuartos de final de la Copa de la Liga 2023), ahora le llegó el momento del gran salto.

Cuando era DT del Matador, Martínez brindó una entrevista en la que confesó cuáles son sus referentes como entrenadores. "El Tano (Salvador Pasini) y Coqui (Jorge Raffo) son mis dos espejos. A los dos les gusta un fútbol similar. Después me gusta mucho El Tata (Gerardo Martino) y (Matías) Almeyda, por sus formas y búsquedas", soltó, por tirar algunos nombres.

Martínez viene de dirigir Huracán. (Foto: archivo)

Luego, se metió en el plano internacional para referirse a sus entrenadores preferidos: "Ni hablar del número uno, el que está en Inglaterra (en referencia a Guardiola). Evolucionó todo. Ha dejado su marca en todos los equipos donde estuvo y a cada uno se los distingue rápidamente. Lo de Klopp también es muy destacable. Ese rocanrol que le mete a sus equipos".

"Acá también tenemos muy buenos entrenadores. Hay una camada que me gusta mucho. Me encanta ver lo que hace Gallardo. Me parece que es un entrenador que tiene un sello y que ha logrado cosas muy buenas", reconoció luego sobre el Muñeco.

Finalmente, Diego Martínez se refirió al técnico de la Selección argentina: "Me parece que Scaloni tiene mucha responsabilidad en el presente que estamos viviendo. Sobre todo, por el equipo que armó. Cuando juega la Selección me dan ganas de sentarme a mirarla. Lo que veo me identifica. Tanto él como todo su cuerpo técnico han logrado generar relaciones sólidas en el grupo. Quiero que le vaya bien. Lo deseo por la Selección y más que nada por Messi".