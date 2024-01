La increíble confesión de Dibu Martínez sobre la final del Mundial de Qatar: "No he tenido..."

Emiliano "Dibu" Martínez fue una pieza trascendental en la obtención de la Copa del Mundo de Qatar, por parte de la Selección argentina. No solo tuvo un rendimiento regular y necesario en prácticamente todas las veces que se lo requirió, sino que además tuvo la oportunidad de lucirse en las tandas de penales, su principal fuerte. La de aquella histórica final ante Francia no fue una más, sino la más importante de su carrera.

Aún así y más allá de la relevancia de la definición, considerada la más atrapante de la historia de los mundiales, de aquellos más de 150 minutos solo tiene sus recuerdos personales y algunos clips que pudo ver, pero no el partido completo, porque jamás lo volvió a ver.

Dibu Martínez gritó campeón junto a Messi (Foto: archivo)

En una entrevista con DAZN Español, el Dibu Martínez reveló el motivo. "No he tenido tiempo para sentarme y ver tranquilo el partido en casa. Tengo dos niños que son tremendos", reveló.

Sin embargo, luego confesó que sí pudo ver las películas alusivas a la conquista en Qatar, "Muchachos" y "Elijo Creer", las cuales se estrenaron el 7 de diciembre pasado, en conmemoración de un año del título.

Aún así, luego reconoció qué opina sobre volver a revivir el partido, independientemente del tiempo para volver a verlo o no. "Yo he pasado página. He jugado más de 50 partidos en 2023. Siempre te mandan algunos resúmenes y te vienen algunos momentos a la cabeza".